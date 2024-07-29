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橘子攜越商 強攻資安

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
遊戲大廠橘子。示意圖。記者鄭清元／攝影
遊戲大廠橘子。示意圖。記者鄭清元／攝影

遊戲大廠橘子（6180）昨（29）日宣布，旗下果核數位子公司HyperG核智安全科技看好南向數位發展趨勢，與越南IT企業VIETCONNECT簽約，雙方已展開經銷合作，搶攻東南亞資安商機。

據悉，越南數位經濟對總GDP貢獻年增20%，當地政府積極推動產業數位化，公民使用智慧型裝置普及率提升至70%，近年服務及金融類型的App大量出現，亦帶動電子支付的高使用率。

越南政府日趨重視資訊安全議題，今年7月起針對線上金融交易制定相關法規，凡交易超過1,000萬越南盾（約新台幣1.3萬元），即須進行Face ID等生物辨識個人驗證，帶動當地數位安全商機。

橘子指出，HyperG與越南VIETCONNECT的經銷合作，主要看好其商業夥伴為越南大型金融集團Vingroup及TPbank、VPbank等企業，透過appGuard技術應用，能有效提供更安全便利的數位環境，期盼藉此合作機會，挹注公司業績成長。

橘子6月營收7.9億元，月增7%、年增19%；上半年營收57.6億元，年增12%。橘子近期市場布局頗多，日前宣布已成功開發出AI技術與相關工具，能解決企業導入AI技術時的痛點，預計相關產品將在第4季問世，搶攻AI市場商機，如今旗下子公司又與越南企業合作搶攻資安商機。

AI 營收 越南盾

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