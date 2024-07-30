宏碩系統第2季 EPS 0.33元 毛利跌

宏碩系統（6895）昨（29）日公布第2季毛利率38.17%，季減4.47個百分點，年減14.2個百分點，是股票上興櫃以來最低；稅後純益1,142.8萬元，季減1.4%，年減54.9%，每股純益0.33元，獲利為近三季低點。

宏碩系統上半年毛利率為40.3%，年減10.2個百分點。稅後純益0.23億元，年減52.1%，每股純益0.67元，獲利為歷史同期最低。

宏碩系統昨天並宣布，晉升製造處處長曹明雄為副總經理，將於8月1日生效。宏碩系統昨天股價終止連五跌，終場上漲2元，成交量1,414張，收198元。

宏碩系統主要產品為高功率真空微波管與半導體設備零件，是目前國內唯一高功率真空微波管製造商，近年積極擴大微波技術應用，並將定位為「微波業的好市多」，微波源產品並朝傳產如紡織、製鞋，以及電動車相關的鋰電池產業應用發展。