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永信建第2季 EPS 4.78元 推案銷售旺

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
永信建營運概況
永信建營運概況

高雄房市火熱，南部指標建商永信建（5508）昨（29）日公布第2季財報，交出稅後純益10.38億元的亮麗成績單，為史上單季第三高，年增72.5%，每股純益4.78元；累計上半年稅後純益21.04億元，創同期新高，每股純益9.68元。法人並持續看好下半年營運表現。

永信建表示，今年上半年可供銷售入帳的個案，包含已完工的「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5新世代」，以及4月開始銷售的鳳山區「繪上品」。

其中，入帳個案的前三名分別是楠梓區的「原旭」、「晴遠」和前鎮區的「禾豐」，挹注整體業績增長，以第2季來看，單季營收為29.33億元，相較去年同期的18.03億元，成長62.7%。

獲利方面，第2季稅後純益為10.38億元，比去年同期的6.02億元，增加4.36億元，增幅為72.5%，每股純益為4.78元；累計今年上半年稅後純益達21.04億元，相較去年同期的8.61億元成長1.44倍，每股純益9.68元。

永信建並指出，進入下半年，7月有位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」開始銷售；截至目前為止，前者已有兩成的銷售成績，每坪單價落在30萬出頭至近40萬元區間，熱銷情況出乎內部預期。

至於晚一個星期銷售的「水律」現也有一成的銷售量，每坪單價約為35萬元，兩個個案將是挹注本季業績的新動能。法人並認為，永信建今年可供銷售入帳案源豐沛，加上高雄房市持續回溫，樂觀預期今年全年營運有續拚新高實力。

另外，針對明年完工建案規畫，該公司預計有四個新案將陸續銷售，包含楠梓區「高雄大學二期」、鼓山區「龍華九期」、三民區「中都五期」、和仁武區「大昌二期」，四案合計110億元。

展望後年，永信建將再推出五個新建案，包括有鳳山區的鳳東二期、楠梓區的高雄大學三期，以及苓雅區的師大建案等。

每股純益 永信

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