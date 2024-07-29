宏碩系統財報／上半年稅後純益0.23億元 EPS 0.67元
宏碩系統（6895）董事會29日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收1.59億元，年減26.4%。毛利率40.3%，年減10.2個百分點。稅後純益0.23億元，年減52.1%；每股稅後純益0.67元。
宏碩系統董事會今還通過人事案，晉升製造處處長曹明雄為副總經理，並將於8月1日生效。宏碩系統今天股價終止連五跌，上漲2元，成交量1,414張，收198元。
宏碩系統今年第2季合併營收0.88億元，季增22.5%，年減19.7%。毛利率38.17%，分別季減4.47及年減14.2個百分點，是股票上興櫃以來的新低。稅後純益1,142.8萬元，季減1.4%，年減54.9%；每股稅後純益0.33元，獲利表現為近三季新低。
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