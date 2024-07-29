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寶雅財報／第2季EPS 5.61元寫同期新高 上半年EPS 12.31元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅店舖外觀。寶雅／提供
寶雅店舖外觀。寶雅／提供

寶雅（5904）29日公告第2季財報，單季獲利創同期新高，主要受惠於營運規模擴大，及新店型表現佳，並推升上半年大賺超過一個股本。

寶雅第2季營收56.28億元，年增6.57%，單季毛利率43.87%，較去年同期增加超過2個百分點，稅後純益5.89億元，年增24%，為同期新高，單季每股純益5.61元，累計上半年營收115.01億元，年增8.8%，上半年毛利率44.07%，較去年同期提升1個百分點，稅後純益12.9億元，年增13.9%，每股純益12.31元。

寶雅今年以來持續以一般店、「POYA Beauty 美妝店」、及「寶雅、寶家店中店」三店型加速展店，並持續進行店型改裝，由於成效頗佳，帶動人客數與業績成長。另外，上半年來自疫後旅遊與美妝的需求亦持續加溫，相關品類的增幅超過平均水準，近期則是夏季涼感商品熱賣，受惠今夏特別炎熱帶動業績表現。

寶雅截至6月底為止，全國共有380間寶雅、10間寶家。寶雅表示，今年以來寶家持續轉型為Poya Home，為店中店的新店型，目前轉換進度已超過五成，預計年底將全數完成轉換，今年底便沒有獨立的寶家門市。

展望下半年，暑假因學生族群放假，加上夏季需求推升，通常是寶雅營運旺季，營收表現可望超越第2季，將挑戰單季歷史新高。同時，寶雅下半年也加大展店力道，整體家數規模可望優於上半年。在商品品項上也持續拓展韓系品牌和自有品牌，以利商品的多樣化，整體品項增幅為雙位數成長。

寶家 寶雅

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