櫃買推永續發展債券費用補貼 支持政府及企業邁向永續

為鼓勵政府機構及企業參與發行永續發展債券，櫃買中心推出發行永續發展債券費用補貼措施，以實際行動支持政府及企業邁向永續發展，健全永續發展債券市場生態圈。本次補貼措施自2024年8月1日起至2026年12月31日實施，凡於此期間完成永續發展政府債券或永續發展轉（交）換公司債券上櫃掛牌之發行人，可於掛牌後二個月內，檢附單據向櫃買中心申請補貼發行債券之外部評估機構費用，每位發行人最高可申請新台幣35萬元。

櫃買中心表示，2023年我國永續發展債券市場的發行金額，在世界交易所聯合會（WFE）會員交易所中排名第七，且2024年6月24日氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）亦發布報告指出，櫃買中心掛牌的所有綠色、社會及可持續發展債券均符合其氣候債券數據庫方法論，所掛牌的永續發展債券皆與國際接軌，並讚譽櫃買中心是高品質的永續發展債券交易所，顯示櫃買中心在永續發展債券市場的推動成果獲得國際機構肯定。

櫃買中心指出，依規定發行永續發展債券，須委請外部評估機構出具評估報告，相較發行一般債券增加外部評估機構費用，櫃買中心希望藉由補貼外部評估機構費用措施，縮小發行永續發展債券與一般債券發行費用上的差異。另考量國際上政府機構參與發行占比已達27%，而我國於今年初甫有高雄市及台北市二地方政府參與發行，藉由補貼措施減少政府機構發行債券的行政作業，協助政府機構成功發行，以達引領帶頭示範效果；再者，偏好發行轉（交）換公司債的中小企業，在淨零轉型的過程中更需要給予扶持與協助，透過補貼措施降低發行永續發展債券的成本，提升中小企業參與發行的意願，協助中小企業得自永續發展債券市場籌集永續轉型資金。

櫃買中心持續鼓勵政府機構及中小企業透過永續發展債券，落實對環境保護與社會發展，並能持續擴大及健全我國永續發展債券市場生態圈，為我國永續發展做出貢獻。活動詳情可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。