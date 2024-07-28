中小企資安防護 開講

櫃買中心今（29）日起將舉辦「中小企業資通安全防護實務講習」，一連五天，以期提升企業資安防護能力。

櫃買中心歡迎上櫃、興櫃公司相關人員上線觀看此課程。

科技發展同時伴隨更多更複雜的網路駭客攻擊，企業對資訊安全愈發重視，為提升上櫃、興櫃公司資安防護能力以因應資安威脅，櫃買中心將於7月29日至8月2日辦理「中小企業資通安全防護實務講習」，邀請台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT／CC）專家分享個資法、安全維護計畫、非公務機關防護基準、資安事件攻擊案例、資安情資分享（TWCERT／CC）等五大主題。

本次課程採預先錄製的方式，將影片連結放置於櫃買中心官網（https://www.tpex.org.tw/web/），提供上櫃、興櫃公司觀看。歡迎上櫃、興櫃公司踴躍參與此次實務講習。