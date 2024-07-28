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上洋 年營收 拚增雙位數

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）上半年營收寫同期新高，下半年迎接空調銷售旺季，營運可望維持穩定成長，公司對營運持續有信心，全年目標營收年增雙位數百分比。

上洋上半年營收15.58億元，年增13.79%，改寫同期新高。上洋表示，從上半年整體銷售情況來看，家用、商用空調出貨均呈現穩定成長，看好暑假期間正值空調銷售旺季，預期今年在天氣變熱之下帶動銷售攀升，營運可望維持穩定成長。

上洋積極拓展空調新通路，藉由線上與線下、行銷廣告等同步串聯，聯手擴大三菱重工空調品牌及商品能見度，今年新拓展連鎖3C通路量販包含全國電子、家樂福、特力屋等客戶，全力衝刺提升夏季銷售動能。

上洋表示，隨著企業、工業大廠對ESG需求的增加，以及民眾對於生活舒適度的追求，有信心今年空調機種能達成年度銷售目標，加上預估隨各地通路布局規模經濟逐步顯現，將可望進一步挹注整體營運成長。

除了空調產品銷售之外，上洋旗下高端精緻乾水洗品牌積極進駐各指標百貨商場，插旗高端精品百貨微風廣場，並將持續於雙北商業或住宅熱區尋找新店址，維持展店動能。上洋同步擴大洗衣部門團隊與廠區，提高服務量能。

全國電子 微風 營收

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