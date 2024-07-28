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櫃買家族添三生力軍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

櫃買市場近期將添多名生力軍，本周瀚醫生技（6999）、多那之將分別於7月31、8月1日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到36家。此外，櫃買中心創櫃板方面，亞瑞仕將在7月31日起揭示其籌資資訊，8月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

櫃買市場近期新兵
櫃買市場近期新兵

瀚醫生技將於7月31日登錄興櫃，主要是以天然生物醫學材料為基礎，設計開發、製造及銷售對病患最安全有效之醫療器材，運用於組織修復與重建。輔導推薦證券商為兆豐、大展證證券，興櫃認購價為30元。

多那之將於8月1日登錄興櫃，主要是經營複合式烘焙咖啡餐飲品牌，並以「多那之」、「卡啡那」及「Mini.D」作為連鎖品牌，主要是消費者咖啡、茶飲、冰沙、麵包、三明治、蛋糕、義式冰淇淋、進口食品節慶禮盒等其他相關商品等。

輔導推薦證券商為台新、新光證券，興櫃認購價為68元。

此外，櫃買中心創櫃板再添生力軍，亞瑞仕國際驗證公司的產業類別為綠能環保，將於8月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

亞瑞仕為取得財團法人全國認證基金會（TAF）、美國國際認證協會（IAS）及英國皇家認證委員會（UKAS）等國內、外發證機構認可之驗證公司，其為企業提供ISO9001品質管理系統、ISO14001環境管理系統及職安衛生管理等驗證服務。

亞瑞仕將自7月31日起揭示其籌資資訊，8月7日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

創櫃板 興櫃 認購

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