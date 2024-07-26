金管會許可！美而快申請廢止發行現增250萬股計畫

美而快國際（5321）發布重大訊息，今年7月12日向金管會申請同意廢止現金增資發行普通股新股申報生效案，已獲得金管會許可，將廢止發行增資新股250萬股計畫。

美而快今年1月申報現金增資發行新股2,50萬股，並獲得金管會同意，本應在申報生效後三個月內完成增資，但基於營運評估及因應客觀環境考量，在延長三個月到今年7月17日募集完成。不過美而快已經在7月12日申請廢止現金增資新股案，今天獲得金管會同意。

美而快公告指出，取得申報生效、並延長募集期間，經綜合評估資本市場狀況尚無合適之募集與發行時機，為維護股東權益及考量公司整體最大利益，因此向金管會申請前已申報生效之現金增資發行新股案廢止。原募資計畫為償還銀行借款及充實營運資金，資金來源為發行國內第一次無擔保可轉換公司債及現金增資，目前發行國內第一次無擔保可轉換公司債已完成，現金增資廢止後，資金募集不足部分擬以自有資金支應。