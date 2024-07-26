鉅明 下半年營運可期

全球高爾夫球具品牌龍頭TaylorMade規劃展開新款式產品鋪貨，可望帶動主力代工廠鉅明（8928）業績表現。該公司指出，將提前自8月起投產和出貨新品，為本季營運加持，而第4季確定重返出貨旺季，並是今年最高峰。

鉅明表示，主力品牌客戶今年初新推出的產品頗受市場好評，同時代言球星出賽也頻頻有好成績。因此，進入第2季以來，該公司一掃去年同期接單大幅滑落陰霾，營運呈現淡季不淡表現。全季交出營收7.12億元成績單，相較去年同期的4.25億元，成長67.5%。

而跨入下半年，該公司正展開新款式產品投產前置作業，依客戶規劃將提前於8月份啟動新款式產品鋪貨，未來按品牌商調度新品數量，可挹注第3季和第4季營運表現。法人預期，單以第3季來看，出貨量起碼有年增三成以上的實力，並於第4季重返出貨旺季。

鉅明新打造高雄和發新廠正陸續增添設備，並整合原有生產製程，最快明年應可全數就定位，預期整體產能可以提高10至20%，並有利推升生產效率和毛利率。

針對地緣政治風險問題，該公司應客戶要求，正布局越南供應鏈，今年4月在越南同奈省投資建廠，主要將增加金屬射出成型製程生產線，生產球頭配件，第一期廠區將在8月完工，自第4季開始試產，後續將會支援主力品牌客戶TaylorMade的需求，啟動進一步投資。