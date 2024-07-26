訊聯 拚全球研發代工

亞洲生技大展昨（26）日登場，訊聯（1784）宣布「Exosome Foundry 全球研發代工」新商業模式，並攜手五大國際品牌合作，搭配在地化及客製化服務，董事長蔡政憲表示，期盼透過各種外泌體導入與應用，促使商品價值翻漲，幫助產業升級，共同加速實踐生技兆元產業。

訊聯表示，衛福部今年6月三讀通過再生醫療雙法，宣告台灣生技產業蓬勃發展。經濟部政務次長何晉滄指出，政府近年來積極推動修法改革，期盼加速再生醫療科技發展的決心，尤其在外泌體領域，不僅可應用於治療癌症、神經退化疾病和自體免疫疾病，還擴展到美容和再生醫學等領域。

蔡政憲表示，訊聯最早自2002年投入外泌體研發，這次憑藉跨國品牌合作，搭配在地化及客製化服務，共同推出「Exosome Foundry 全球研發代工」新商模，類似晶圓代工（Foundry）的商業模式，將一個個高速成長的行業，賦予全新的再生醫學價值。

蔡政憲指出，新的商業模式能創造市場需求及擴大消費人次，進而形成規模經濟，可喻為生技界的台積電、輝達，而根據市場預估，2032年全球外泌體在化妝品、醫美、寵物、醫療等領域，經濟規模將達到1.29兆美元，有助於加速台灣生技醫藥領域整體發展。

訊聯攜手五大品牌合作，包括全球雷射光電領導品牌Lumenis，總經理林尚威表示，訊聯每一批次的次世代外泌體都有高效生物活性；法國美容品牌SAINDERMA，融合外泌體保養與美國高科技TargetCool技術，藉瞬間冷卻技術，將外泌體轉化成冰晶微粒子，全方位進化肌膚保養。

其次是保養品牌THANN，攜手訊聯推出聯名外泌體面膜，透過幹細胞外泌體搭配東方果園強效補水面膜；此外連鎖沙龍品牌HAPPY HAIR/GENIC，透過外泌體升級頭皮養護、強健髮根、居家護髮等各項服務。