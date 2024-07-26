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富旺 后里預售案開工

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

看好中科后里園區帶動的人口紅利，富旺國際開發（6219）位於后里四月路、公館路口的「富旺敦厚」預售案昨（26）日舉行開工動土典禮，此案基地面積達3,039坪，總銷29億元，堪稱后里區造鎮計畫中最大的開發案。

「富旺敦厚」開工動土典禮由富旺董事長林正雄主持，此案規劃二至四房的新古典大樓和雙景觀別墅，邀請城市名鑄推手吳明聰建築師、公設國際美學大師蔡佩君操刀，打造后里新地標住宅，預計透天2025年、大樓2026年完工。

林正雄指出，觀察后里區多年來在麗寶樂園、后豐鐵馬道的成功經營下，每年約有逾300萬名遊客到訪，加上全球最先進封裝廠台灣美光落腳中科后里園區，開出百餘個職缺大舉徵才。

沿線還有台積電苗栗銅鑼新廠，神岡豐洲科技工業園區二期將於2025年公告招商，讓中部科技聚落向北延伸。

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