LINE Pay申請轉上市

台灣最大第三方支付業者連加網路（LINE Pay）（7722）昨（26）日正式向證交所提出上市申請。LINE Pay董事長丁雄注指出，LINE Pay今年1月26日登錄興櫃後已滿六個月，為追求公司長遠發展，正式向證交所提出上市申請。

LINE Pay自2015年起在台提供服務，以支付服務為基礎，透過LINE POINTS點數，建構完整LINE Pay生態圈，目前LINE Pay在台有超過1,200萬用戶數、全台超過54萬處支付據點，與四家金融機構攜手發行的LINE Pay聯名卡、LINE POINTS點數回饋卡，總發卡數正式突破800萬張卡。

LINE Pay在2015年成立，2021年開始獲利。2023年營收49.28億元，年增36%，稅後淨利約4.93億元，歸屬於母公司業主淨利為4.81億元，每股純益為8.09元。LINE Pay今年1月26日以每股348元登錄興櫃，開盤開出450元，終場收1,030元，大漲1.9倍，一天就成千元股，創下興櫃紀錄。LINE Pay昨日在興櫃收參考價562元，上漲1.19元。