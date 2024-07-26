樂意上櫃 首日股價大漲

遊戲股添生力軍，遊戲營運商樂意（7584）昨（26）日以75元上櫃交易，早盤以119.5元開出後，一路大漲，不畏台股重挫衝擊，最高一度站上135元高點，飆漲八成，展開蜜月行情，終場收130.5元，上漲55.5元。

樂意主要營運來自經典IP遊戲代理，目前總計擁有22款遊戲代理權，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，近三年每股稅後純益（EPS）維持逾5元水準，今年第1季稅後純益2,029萬元，EPS 1.4元。今年5月《失落的方舟：LOST ARK》遊戲上市後，連兩個月營收刷新高，6月營收1.37億元，月增89.4%，年增2.36倍，累計上半年營收4.07億元，年增36%。

樂意目前代理的電腦線上遊戲包括《新熱血江湖》、《勁舞團》、《彩虹島物語》、《巨商》及《A.V.A》等，而手機遊戲則有《勁舞團 M》、《十二之天 M》和《新熱血江湖M》等，樂意善於經營網路社群媒體，並舉辦線上、線下活動，將經典遊戲化為新流量。

樂意目前代理的遊戲中涵蓋角色扮演、音樂遊戲、策略經營、動作類及射擊類等多種類型，加上擁有自製研發遊戲能力，首款國產乙女向模擬遊戲的《煙硝絮語》已於去年12月上市。