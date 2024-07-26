元太一日填息 後勁十足

元太（8069）昨（26）日除息，也達成一日填息。元太配發現金股利4.49元，除息參考價250元，昨日上漲13元，收263元。元太表示，今年逐季成長態勢確立。

元太表示，在電子紙市場有定價權，毛利率維持在五成不難，客戶端庫存現今已全數清掉，確立第3季營運優於第2季，呈逐季成長走勢。客戶對大尺寸彩色看板的需求超乎預期，力拚揚州廠今年能提前量產。

元太第2季合併營收76.56億元，為六季來最佳，季增35.7%，年增5.8%。