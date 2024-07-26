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順達上半年賺1股本 第3季再認列8.5億元房產開發利益

中央社／ 台北26日電

電池模組廠順達業外大進補，第2季認列房地產開發利益新台幣約11億元，推升單季稅後純益衝上13.55億元，季增554%，也比去年同期大幅成長4.42倍，創歷史次高，單季每股純益達8.92元。順達今天預告，第3季還有8.5億元將認列。

順達今天召開線上法說會，市場關注順達在桃園機場捷運A7站附近擁有大片土地的開發進度。順達資深副總林郁蕙說明，順達2019年1月與富宇建設進行4047坪土地的合建分售案，經多年規劃進行，開花結果，今年總共會認列處分利益約19.5億元，按過戶進度，今年第2季先認列11億元，其餘還有約8.5億元會在第3季認列。

業外挹注下，順達累積今年上半年稅後純益15.63億元，較去年同期成長3.3倍，每股純益10.31元，已賺進1個股本。

除上述的合建分售案，順達目前仍持有A7產業專用區土地1萬3382坪，合計成本21.19億元，公允價值約101.3億元，未來潛在開發利益可觀。

林郁蕙介紹，其中1926坪二期廠辦大樓計畫，目前依照進度興建中，建物樓地板面積約1萬4750坪，預計2025年第1季完工取得使用執照。其餘待開發土地還有1萬1415坪，其中4272坪擬自行開發，目標2025年底開始興建。

本業方面，順達為平板及筆電的電池模組大廠，不過近年受到市場價格競爭激烈，以及地緣政治風險等因素影響，公司積極轉向電池備援電力模組（BBU）、輕型電動載具電池，和儲能系統（ESS）等非IT市場拓展，順達總經理張崇興今天表示，今年全年非IT產品占公司營收比重可望拉升到15%以上。

不過在傳統IT產品方面，順達持續保守看待。張崇興說，從目前接單情況來看，公司今年下半年整體營收會比上半年下滑，而且2025年不會比2024年好。

機場捷運 電池模組

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