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德微財報／第2季單季獲利1.33億元 季增27.79%、EPS 2.48元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IDM 分離式元件廠德微（3675）26日公告今年第2季財報，單季獲利1.33億元，季增27.79%，每股純益2.48元。

董事長張恩傑指出，2024第2季業績較去年同期成長、較今年第1季成長的關鍵，主要來自於近兩年公司持續進行資源整併與併購計劃的整體營運成果開始顯現。

張恩傑進一步說，尤其在今年6月3日正式交割完成併購達爾集團基隆廠之後，增添營運動能，推升公司6月業績及毛利分別創下公司歷新猷。

德微2024年累計上半年獲利達2.37億元，和去年同期相比增長34%，每股純益4.40元，符合公司預期。

展望後市，張恩傑強調，今年將是德微再創歷史新高、邁入新階段之起步，今年力拚逐季成長，法人估該公司毛利率可望再創佳績。

併購 德微

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