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昇達科上半年獲利勝去年全年 盤中股價逆勢漲逾5%

中央社／ 台北26日電
昇達科暨芮特董事長陳淑敏（左）與總經理吳東義（右）。聯合報系資料照／記者黃晶琳攝影
昇達科暨芮特董事長陳淑敏（左）與總經理吳東義（右）。聯合報系資料照／記者黃晶琳攝影

台股今天盤中重挫逾700點，昇達科技受惠低軌衛星業績明顯成長，上半年每股稅後盈餘（EPS）達4.03元，高於去年全年，帶動今天股價逆勢大漲逾5%。

網通廠昇達科統計，第2季合併營收新台幣6.48億元，創歷史新高，季增49%、年增72%，第2季各月營收也為歷年前3高。其他網通廠智易上半年每股稅後盈餘5.48元；仲琦上半年每股虧損0.07元，第2季每股虧0.02元，已較第1季減少。

昇達科今天盤中勁揚5.36%至314.5元，智易開低走高至144元，逼近平盤價144.5元；仲琦則下挫5.26%至30.6元，隨後跌勢收斂。

昇達科統計，上半年毛利率達51.4%，遠高於去年全年的40.4%；另外，昇達科與芮特科技分別於6月股東會通過，由昇達科100%持股子公司與芮特科技進行反向三角合併，最終以芮特科技為存續公司合併案，合併基準日暫訂10月18日，合併後不僅將可全額認列芮特-KY的獲利，且雙方在整合後成本與費用均有節省的空間。

根據資策會估計，2023年全球衛星產業規模3040億美元，2030年將會成長至5022億美元。因應低軌衛星產業發展節奏的加速，昇達科表示，除配合客戶的產品開發需求外，並增加設備資本支出在汐止購置廠房，拉高國內產能；同時在越南、泰國兩地同步設立海外營運據點，分散產能以滿足客戶期望。

昇達科 網通廠

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