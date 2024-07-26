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LINE Pay 正式向證交所提出上市申請

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINEPay董事長丁雄注。LINEPay／提供
LINEPay董事長丁雄注。LINEPay／提供

連加網路LINEPAY （7722） 26日正式向證券交易所提出上市申請，LINE Pay董事長丁雄注指出，LINE Pay自今年1月26日登錄興櫃後已滿6個月，為追求公司與品牌長遠發展，今日正式向證交所提出上市申請，為邁向企業永續發展的重要里程碑之一。

LINE Pay自2015年起在台提供服務，以支付服務為基礎，透過LINE POINTS點數，逐步建構完整LINE Pay生態圈並持續發展茁壯，目前LINE Pay在台已有超過1,200萬用戶數、全台超過54萬處支付據點，與4家金融機構攜手發行的LINE Pay聯名卡、LINE POINTS點數回饋卡，總發卡數正式突破800萬張卡。

LINE Pay從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務共五大面向持續發展以提升營運動能；同時，為提供用戶與合作夥伴更完善的服務，除積極招募各專長領域之人才外，今年更啟動大型「LINE Pay星種子計畫」以因應營運擴大之人才需求。

LINE Pay表示，積極落實公司治理，並在遵循法令規範下推動創新服務與發展，未來也將持續完善內部控制制度、提高公司資訊透明度、落實各項公司治理政策，以提升公司經營績效與企業形象，為用戶及合作夥伴提供更好的服務，持續推動支付產業及金融科技的成長。

LINE LINE Pay

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