榮剛第2季每股賺1.2元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
榮剛董事長王炯棻。 （聯合報系資料庫）
榮剛董事長王炯棻。 （聯合報系資料庫）

特殊鋼專業廠榮剛（5009）昨（25）日董事會，通過第2季暨上半年財務報表。第2季單季稅後純益年增18.8%，每股稅後純益1.2元。累計上半年稅後純益為12.8億元、年增11%，EPS2.2元、年減8%。

榮剛第2季合併營收33.6億元、年減7%，單季稅後純益7.1億元、年增18.8%，每股稅後純益1.2元，與去年同期相當。

榮剛EPS
榮剛EPS

法人分析，榮剛第2季獲利優於第1季，第2季毛利率為25%、營益率為15%、淨利率為22%，表現在水平以上。

另累計榮剛上半年合併營收67.7億元，稅後純益為12.8億元、年增11.5%，上半年EPS為2.2元，與去年同期的2.4元相比、年減8.3%。

榮剛指出，上半年銷重要事項主要在於，5月新營廠整改工事，致使部分產線停工、出貨量略減，但7月可恢復正常，而商用不銹鋼與工具鋼景氣低迷，毛利略受影響，出貨產品組合影響了本業獲利表現，相較第1季略顯遜色，但獲利幅度仍符合公司預期。而第2季業外豐收，大幅提升整體財報表現，大陸子公司處分土地廠房利益、投資上市櫃股票評價利益認列，帶動榮剛歸屬於母公司業主淨利達7.16億元，繳出年增18.89%，單季歷史新高的成績單。

榮剛表示，展望後市，航太產業表現仍然樂觀，尤其擁有多數認證材訂單在手，目前產能滿載陸續消化訂單中，下半年除以全力出貨為重點外，也會持續擴充航太系統認證。

此外，台南柳營廠50公噸電爐已陸續試車，預計今年將完成試車運作，新營廠整改工事持續推進，為明年營運添增更多新動能。

榮剛 營收 航太

延伸閱讀

受凱米颱風放假影響 華宏現金股利發放日將順延至下一營業日

台積電法說會／估計第3季營收 季增至少7.5％

台積電財報佳！第2季賺進2478.5億元、每股純益9.56元 歷年同期新高

榮剛舉行高階鏡面不銹鋼、進階熱作鋼 新產品發表會

相關新聞

欣新網、騰雲 衝海外營收

數位轉型與信賴服務等業者積極尋求海外商機，欣新網（2949）拓展菲律賓市場之餘，也開拓亞洲地區業務，預期明年可望增貢獻海...

欣銓上半年每股純益2.32元 拚策略合作

欣銓（3264）昨（25）日公告第2季獲利5.51億元，季增0.73%，年減18.62%，每股純益1.17元；上半年稅後...

榮剛第2季每股賺1.2元

特殊鋼專業廠榮剛（5009）昨（25）日董事會，通過第2季暨上半年財務報表。第2季單季稅後純益年增18.8%，每股稅後純...

大田新廠投產 出貨喊衝

高爾夫球具代工大廠大田（8924）的江西二期新廠廠房歷經一年餘施工，目前正式完工，近期通過驗收後準備展開設備建置，本季可...

優群第2季每股純益2.47元 本季更好

連接器廠優群（3217）昨（24）日公布第2季稅後純益2.22億元，季增11%，年增41.4%，為同期新高、三季來最佳，...

友輝第2季每股純益2元 深耕NB、車用

友輝（4933）董事會昨（24）日通過今年第2季財報，合併營收7.23億元，季增18.3%，年增9.8%，毛利率32.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。