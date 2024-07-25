欣新網、騰雲 衝海外營收

數位轉型與信賴服務等業者積極尋求海外商機，欣新網（2949）拓展菲律賓市場之餘，也開拓亞洲地區業務，預期明年可望增貢獻海外營收；騰雲目標三年內海外營收占比過半；走著瞧去年海外營收已超過台灣，今年泰國將成為最大市場，公司近期送件申請轉上市。

欣新網董事長陳德仁指出，菲律賓業務已經正式開啟，積極增加更多品牌加入營運，並招募更多人力。

目前欣新網在菲律賓有四個主要大型品牌業者，今年仍要增加，未來會持續拓展海外市場，預期以亞洲為主。

騰雲6月合併營收5,691萬元，為單月次高；第2季營收達1.44億元，為同期最佳，預期營收動能將延續到下半年。

騰雲集團上季營收動能主要來自日系客戶海外金流系統新授權、代理商自助結帳軟硬模組銷售增加、百貨商場新客戶換裝導入商流及客流系統等，海外市場表現依舊強勁，上半年海外營收占比超過45%、達1.23億元。騰雲已經有馬來西亞、日本兩地分公司，持續與合作代理商朝東南亞等地發展。

信賴科技業者Gogolook（走著瞧）耕耘日本市場多年，近期日本子公司「Whoscall（フーズコール）株式會社」打入日本樂天電信（Rakuten Mobile）向樂天電信用戶提供專屬的「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」，合作銷售方案已正式開跑。

走著瞧已向證交所送件申請改列一般板上市，最快今年可望成為創新板改列一般板上市的首間新經濟軟體公司。走著瞧共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，去年海外營收占比達53%，正式超越台灣市場，今年泰國將成為最大市場。