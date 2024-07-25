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榮剛財報／第2季 EPS 1.2元 與去年相當

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

特殊鋼專業廠榮剛（5009）25日董事會，通過第2季暨上半年財務報表。第2季每股稅後純益1.2元與去年同期相當。累計上半年歸屬母公司業主淨利12.8億元、年增11%，EPS2.2元、年減8%。

榮剛第2季合併營收33.6億元、年減7%，單季歸屬母公司業主淨利7.1億元、年增18.8%，每股稅後純益（EPS）1.2元，與去年同期相當。

法人分析，榮剛第2季獲利優於第1季，第2季毛利率為25%、營益率為15%、淨利率為22%，表現在水平以上。

另累計榮剛上半年合併營收67.7億元，歸屬母公司業主淨利為12.8億元、年增11.5%，上半年EPS為2.2元，與去年同期的2.4元相比、年減8.3%。

榮剛指出，上半年銷重要事項主要在於，5月新營廠整改工事，致使部分產線停工、出貨量略減，但7月可恢復正常，而商用不銹鋼與工具鋼景氣低迷，毛利略受影響，出貨產品組合影響了本業獲利表現，相較第1季略顯遜色，但獲利幅度仍符合公司預期。

而第2季業外豐收，大幅提升整體財報表現，大陸子公司處分土地廠房利益、投資上市櫃股票評價利益認列，帶動榮剛歸屬於母公司業主淨利達7.16億元，繳出年增18.89%，單季歷史新高的成績單。

榮剛表示，展望後市，航太產業表現仍然樂觀，尤其擁有多數認證材訂單在手，目前產能滿載陸續消化訂單中，下半年除以全力出貨為重點外，也會持續擴充航太系統認證。

此外，台南柳營廠50公噸電爐已陸續試車，預計今年將完成試車運作，新營廠整改工事持續推進，為明年營運添增更多新動能。

EPS 榮剛 航太

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