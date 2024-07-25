大田新廠投產 出貨喊衝

高爾夫球具代工大廠大田（8924）的江西二期新廠廠房歷經一年餘施工，目前正式完工，近期通過驗收後準備展開設備建置，本季可望陸續投產，迎接出貨旺季到來。法人並預期該公司今年營運將恢復成長走勢。

大田表示，進入疫後時期，已帶動整體高爾夫市場規模擴大，以女性和年輕人為主的新進打球人口對於此運動的黏著度趨於穩健，有利市場發展。

看好前景下，該公司董事會去年通過大陸江西廠第二期廠區擴建案後，歷經工程發包和整地等前置作業，總投資金額達1,000萬美元（約新台幣3億多元）的新廠自去年5月開始動工興建，以占地面積達8,000坪土地，打造樓高五層、建坪2萬多坪的廠區。

工程進度推展順利，繼去年底完成建築物主體結構（封頂）後，整個廠房建設剛完工，預計近期進行驗收；接續，將展開設備佈置和產能測試，本季可開始陸續投產。

據了解，大田江西贛州廠現有15條生產線，每月設計產能達40萬至50萬支，未來打算增加三至四成的新產能，並藉此提高產線自動化，降低營運成本。

值得一提的，大田為提高與零配件協力廠的合作緊密度，目前提供廠區等土地讓業者進駐，可使得整體供應鏈運作更為順暢。

法人指出，大田旗下美系品牌客戶歷經去化庫存告一段落後，先前所遞延的新開發案正逐步完成下單、排入生產時程開始量產；同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也有所回溫，挹注該公司出貨表現。