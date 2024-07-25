聚和攻精密化學 奏捷

化工大廠聚和（6509）精密化學部門的主力產品生物緩衝劑近期獲得國際藥用輔料理事會聯合會（IPEC聯合會）的IPEC-GMP認證，法人認為將有利獲歐美藥廠增單，進而挹注獲利增長，樂觀看待該公司今年營運表現。

法人表示，觀察聚和旗下三大業務部門包括精密化學、造紙用化學和N次貼營運變化，前者的主力產品生物緩衝劑歷經下游客戶調整下單策略後，今年第1季和第2季出貨均比去年同期好，顯示客戶群庫存去化已告一段落，提貨已恢復正常。

近期產品認證上獲重大捷報，生物緩衝劑正式通過IPEC-GMP認證，將可大大提高歐美地區藥廠的信賴度，除有助爭取客戶群增加訂單外，更能賣到更好的價格，進而挹注毛利率提升。

其次，N次貼業務部分，內部已完成客戶組合優化作業，引進歐美大型廠商，藉此穩定單量，並改善毛利表現；至於造紙用化學品今年接單也向好發展。聚和今年6月單月營收4.15億元，年增13.6%，累計上半年營收達24.33 億元，年增3.8%。

另外，聚和為因應歐美客戶對生物緩衝劑的需求成長趨勢，初步規劃向南科管理局洽租屏東科學園區土地，分二到三期建置生物緩衝劑的全新產線，包括廠房建置及購置機器設備。