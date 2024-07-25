櫃買家族 添兩生力軍

本周樂意（7584）原預計於今（25）日上櫃掛牌，因颱風假順延至26日，將是今年第14家上櫃掛牌的公司。此外，吉晟生技也將於今日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到34家。

樂意今日上櫃掛牌，櫃買中心將於所在辦公大樓11樓舉辦上櫃掛牌典禮，於上午9時整進行樂意「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

樂意主要從事電腦線上遊戲及手機遊戲之代理，2023年度合併營收為5.79億元，稅後淨利為8,629萬元，每股稅後純益（EPS）為5.86元。2024年第1季合併營收為1.51億元，稅後淨利為2,029萬元，EPS為1.38元。承銷價為75元。

吉晟生技今日登錄興櫃，為PIC／S GMP 放射性無菌製劑藥廠，主要從事正子斷層造影（PET）藥品製造及銷售。截至2024年6月底，共通過六張食藥署放射性藥品製造藥證（癌症診斷產品）。

吉晟生技輔導推薦證券商為群益金鼎、宏遠、台中銀證券，興櫃認購價為28元。