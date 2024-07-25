上櫃 外資持股市值躍增

今年來截至7月23日止，外資買超櫃買指數484億元，持有上櫃股票的市值占全市場市值的比率為16.4%，雖然較2023年底的17.3%下滑，但主要是因為櫃買指數市值大幅增加，外資持股市值2023年底為9,948.2億元，截至7月23日增加到1.09兆元。外資持股市值前三大個股分別為元太、力旺、信驊。

觀察外資最愛哪些上櫃股，目前外資持股市值前十名為：元太、力旺、信驊、鈊象、環球晶、群聯、譜瑞-KY、世界、新普，以及中美晶。

產業來看，有七檔都是半導體，包括IC設計、代工、製造等，不但是櫃買市場兩大主力族群半導體、生技業之一，也是盤面上市場的關注焦點族群。

不論是業績、營運的穩健程度，或是今年的成長性，加上有AI題材及相關應用範圍擴大等利多加持，都是市場看好主流趨勢產業。外資持有元太市值有1,207.2億元，其次力旺、信驊分別持有1,105.7億元、875.6億元。

若從外資持股張數來看，前十名則分別為：元太、龍巖、世界、頎邦、全家、環球晶、穩懋、中美晶、大國鋼，以及欣銓。產業來看，半導體也有六家最多。外資元太持股張數有47.4萬張，龍巖則持股23.6萬張，第三名世界持股則有22.3萬張。

再從台股最具吸引力的現金殖利率來看，2023年殖利率達10%以上者計二家，5%以上尚未達10%者計75家，2%以上未達5%者計325家，合計有375家，代表占全體上櫃公司的48.8%，都有2%以上的現金殖利率，對外資而言仍有一定的吸引力。

若從現金股利來看，每股配發現金股利10元以上有31家，5元以上未達10元有67家，2元以上未達5元有180家，統計每股配發現金股利2元以上為278家，等於有33.7%上櫃公司，樂於與股東分享獲利。