快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上櫃 外資持股市值躍增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
上櫃股票外資持股市值比率一覽 圖／經濟日報提供
上櫃股票外資持股市值比率一覽 圖／經濟日報提供

今年來截至7月23日止，外資買超櫃買指數484億元，持有上櫃股票的市值占全市場市值的比率為16.4%，雖然較2023年底的17.3%下滑，但主要是因為櫃買指數市值大幅增加，外資持股市值2023年底為9,948.2億元，截至7月23日增加到1.09兆元。外資持股市值前三大個股分別為元太、力旺、信驊。

觀察外資最愛哪些上櫃股，目前外資持股市值前十名為：元太、力旺、信驊、鈊象、環球晶、群聯、譜瑞-KY、世界、新普，以及中美晶。

產業來看，有七檔都是半導體，包括IC設計、代工、製造等，不但是櫃買市場兩大主力族群半導體、生技業之一，也是盤面上市場的關注焦點族群。

不論是業績、營運的穩健程度，或是今年的成長性，加上有AI題材及相關應用範圍擴大等利多加持，都是市場看好主流趨勢產業。外資持有元太市值有1,207.2億元，其次力旺、信驊分別持有1,105.7億元、875.6億元。

若從外資持股張數來看，前十名則分別為：元太、龍巖、世界、頎邦、全家、環球晶、穩懋、中美晶、大國鋼，以及欣銓。產業來看，半導體也有六家最多。外資元太持股張數有47.4萬張，龍巖則持股23.6萬張，第三名世界持股則有22.3萬張。

再從台股最具吸引力的現金殖利率來看，2023年殖利率達10%以上者計二家，5%以上尚未達10%者計75家，2%以上未達5%者計325家，合計有375家，代表占全體上櫃公司的48.8%，都有2%以上的現金殖利率，對外資而言仍有一定的吸引力。

若從現金股利來看，每股配發現金股利10元以上有31家，5元以上未達10元有67家，2元以上未達5元有180家，統計每股配發現金股利2元以上為278家，等於有33.7%上櫃公司，樂於與股東分享獲利。

元太 外資

延伸閱讀

從虧損到營收成長近3倍！寵物通路萬達8月中將上櫃 專家分析市場現況

美商務部補助環球晶4億美元 強化半導體供應鏈

輝達Blackwell需求爆火！ 大摩按讚「兩大台廠」最受惠

環球晶德州和密蘇里州新廠 獲美國最高4億美元補助

相關新聞

上櫃 外資持股市值躍增

今年來截至7月23日止，外資買超櫃買指數484億元，持有上櫃股票的市值占全市場市值的比率為16.4%，雖然較2023年底...

大田新廠投產 出貨喊衝

高爾夫球具代工大廠大田（8924）的江西二期新廠廠房歷經一年餘施工，目前正式完工，近期通過驗收後準備展開設備建置，本季可...

優群第2季每股純益2.47元 本季更好

連接器廠優群（3217）昨（24）日公布第2季稅後純益2.22億元，季增11%，年增41.4%，為同期新高、三季來最佳，...

友輝第2季每股純益2元 深耕NB、車用

友輝（4933）董事會昨（24）日通過今年第2季財報，合併營收7.23億元，季增18.3%，年增9.8%，毛利率32.1...

互動第2季每股純益1.35元 營運看升

互動（6486）昨（24）日公告上半年每股純益2.71元，較去年同期2.5元成長。今年互動可望受惠於電信、網路及5G等既...

順達第2季每股純益8.92元 業外大進補

電池模組廠順達（3211）昨（24）日公布第2季歸屬母公司業主淨利13.56億元，創單季歷史次高，季增551.92%，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。