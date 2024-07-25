順達第2季每股純益8.92元 業外大進補
電池模組廠順達（3211）昨（24）日公布第2季歸屬母公司業主淨利13.56億元，創單季歷史次高，季增551.92%，主因業外收益暴增，每股純益8.92元；上半年歸屬母公司業主淨利15.64億元，年增329.67%，每股純益10.31元，賺逾一個股本。
順達並公告，將處分2019年1月30日與富宇建設合建分售案土地，標的物為桃園市龜山區樂捷段56、56-1地號土地，土地面積折合約4,047坪，交易總金額26.305億元。本次處分扣除相關成本費用後，今年預計認列處分稅後純益約19.5億元。
此外，順達董事會決議自行開發65地號等八筆土地共約4,272坪，授權董事長及A7土地開發營建管理處遴選建築師及代銷公司等相關事宜。
順達第2季營收39.47億元，季增15.17%，年減13.68%；毛利率12.09%，季增1.02個百分點，年增4.08個百分點，主要受惠非IT業務貢獻增加，整體產品結構優化；營益率6.63%，季增1.22個百分點，年增3.45個百分點。
受惠於認列部分房地產開發利益，順達第2季業外收益高達11.9億元，季增1,222%，年增354.2%；單季歸屬母公司業主淨利13.56億元，季增551.92%，年增329.67%，每股純益8.92元。
順達上半年營收73.74億元，年減12.94%；毛利率11.62%，年增3.77個百分點；營益率6.06%、年增2.75個百分點；業外收益12.8億元，年增386.69%；歸屬母公司業主淨利15.64億元，年增329.67%，每股純益10.31元。
展望後市，儘管下半年為消費性IT產業傳統旺季，順達先前坦言，受制於產業競爭激烈，IT業務今年表現恐不如去年，保守看下半年表現。法人認為，今年順達IT本業有壓，全年營收可能面臨衰退，但因業外有龐大土地開發利益挹注，全年獲利表現將優於去年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言