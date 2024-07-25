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互動第2季每股純益1.35元 營運看升

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

互動（6486）昨（24）日公告上半年每股純益2.71元，較去年同期2.5元成長。今年互動可望受惠於電信、網路及5G等既有業務持續發展外，行動通訊大樓室內涵蓋加上國家網路韌性建制需求增溫，可望推升整體營運成長。

互動第2季營收6.42億元，季增48.3%；歸屬母公司業主淨利6,517萬元，季增3.2%，每股純益1.35元。

累計上半年營收10.75億元，年增33.4%；毛利率35.23%，低於去年同期的47.7%；歸屬母公司業主淨利1.28億元，年增26.7%，每股純益2.71元。

互動系統整合業務涵蓋電信、行動通訊、媒體暨有線電視、雲端資訊及地理資訊等，持續投入研發，打造企業資訊平台管理系統，備品即時提效管理系統，AI影像辨識地理空間深度學習系統。

互動日前指出，除既有電信、網路及5G等既有業務持續發展外，並承接多項行動通訊大樓室內涵蓋專案。

每股純益 行動通訊

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