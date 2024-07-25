亞泰第2季每股純益估2元 本季展望佳

影像感測（CIS）模組大廠亞泰（4974） 受惠客戶急單挹注，推升上季營收達10.96億元，為六季來最佳，季增28%，法人估計，受惠營收規模放大，亞泰上季每股純益應有近2元水準。

亞泰不評論法人預估的財務數字。亞泰預計下周一（29日）召開董事會，通過上季財報。針對本季營運展望，亞泰日前表示，依在手訂單能見度，本季表現有望延續上季動能，表現不錯。

亞泰23日股價收75.9元，上漲1.2元，外資連四日買超力挺。亞泰6月營收3.98億元，月增6.5%，為一年半來最佳，年增24.6%；其中，第2季營收10.96億元，季增28.2%，為六季來新高，年增8.8%。上半年營收19.5億元，年增3.4%。

亞泰為全球前兩大CIS廠，CIS主要應用於多功能事務機（MFP），營收占比逾九成，全球前五大客戶中，有四家均為亞泰的客戶。

為開展新利基，近年亞泰與國際大廠合作陸續開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，並擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展。目前非CIS營收占比約3%至4%。

亞泰今年首季稅後純益1.15億元，季增95%，年增33%，主要因利息收入2,678萬元、以及新台幣、人民幣對美元貶值產生匯兌收益1,560萬元挹注，為同期次高，每股純益1.58元。