友輝第2季每股純益2元 深耕NB、車用

友輝（4933）董事會昨（24）日通過今年第2季財報，合併營收7.23億元，季增18.3%，年增9.8%，毛利率32.13%，分別季增4.09及年增2.86個百分點，稅後純益1.63億元，為12年來單季新高，季增2.3%，年增28.2%，每股純益2元。

友輝董事長吳昕杰表示，友輝近年積極優化產品組合有成，今年首季成績淡季不淡，展望2024年雖然大環境仍有諸多不確定因素，但仍然抱持樂觀看法，將持續深耕利基型的筆電（NB）及車載用稜鏡片市場。他表示，友輝高亮度光學膜產品已打入大多數高階車系的供應鏈，未來成長可期。

友輝累計今年上半年合併營收13.34億元，年增21.2%，毛利率30.26%，年增4.24個百分點，稅後純益3.21億元，年增1.36倍；每股純益3.95元。