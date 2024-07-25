優群第2季每股純益2.47元 本季更好

連接器廠優群（3217）昨（24）日公布第2季稅後純益2.22億元，季增11%，年增41.4%，為同期新高、三季來最佳，每股純益（EPS）2.47元，隨時序進入下半年傳統旺季，法人看好，第3季營運將優於第2季。

優群累計今年上半年稅後純益4.22億元，年增66.7%，EPS 4.69元。優群23日股價上漲3元，收152.5元。

展望下半年，優群總經理劉興義之前表示，隨著微型沖壓件（Metal Bar）等產品進入下半年拉貨高峰期，下半年毛利率往上，今年上半年毛利率優於去年同期，下半年毛利率接近去年同期水準，至於今年全年毛利率則優於去年水準。

優群目前三大產品線，包括Long DIMM、TYPE-C及微型沖壓件。劉興義表示，今年預估出貨量將成長40%到60%，其中，微型沖壓件的Metal Bar有四款產品量產，另有八款新品已進入新產品導入（NPI），隨著美系智慧手機大廠將在下半年推出新一代智慧手機，微型沖壓件的出貨量將跟著成長，預估Metal Bar的今年營收占比可望回到過去8%到10%，優於去年的6%。

至於新產品即LPDDR5 CAMM2，首季已量產，月產能規劃20萬個，主要應用於電競筆電、工業電腦等。另外，看好輝達GB200未來可能採用CAMM，優群產品已進入送樣認證階段，未來值得期待。