快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

優群第2季每股純益2.47元 本季更好

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠優群（3217）昨（24）日公布第2季稅後純益2.22億元，季增11%，年增41.4%，為同期新高、三季來最佳，每股純益（EPS）2.47元，隨時序進入下半年傳統旺季，法人看好，第3季營運將優於第2季。

優群累計今年上半年稅後純益4.22億元，年增66.7%，EPS 4.69元。優群23日股價上漲3元，收152.5元。

展望下半年，優群總經理劉興義之前表示，隨著微型沖壓件（Metal Bar）等產品進入下半年拉貨高峰期，下半年毛利率往上，今年上半年毛利率優於去年同期，下半年毛利率接近去年同期水準，至於今年全年毛利率則優於去年水準。

優群目前三大產品線，包括Long DIMM、TYPE-C及微型沖壓件。劉興義表示，今年預估出貨量將成長40%到60%，其中，微型沖壓件的Metal Bar有四款產品量產，另有八款新品已進入新產品導入（NPI），隨著美系智慧手機大廠將在下半年推出新一代智慧手機，微型沖壓件的出貨量將跟著成長，預估Metal Bar的今年營收占比可望回到過去8%到10%，優於去年的6%。

至於新產品即LPDDR5 CAMM2，首季已量產，月產能規劃20萬個，主要應用於電競筆電、工業電腦等。另外，看好輝達GB200未來可能採用CAMM，優群產品已進入送樣認證階段，未來值得期待。

智慧手機 毛利率

延伸閱讀

黃仁勳祖克柏對談 Meta推模型採萬顆輝達晶片訓練

俄國會提案懲罰官兵作戰用智慧手機 軍事部落客批活在另一個星球

宏碁：AI應用 重點在商用

大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠

相關新聞

上櫃 外資持股市值躍增

今年來截至7月23日止，外資買超櫃買指數484億元，持有上櫃股票的市值占全市場市值的比率為16.4%，雖然較2023年底...

大田新廠投產 出貨喊衝

高爾夫球具代工大廠大田（8924）的江西二期新廠廠房歷經一年餘施工，目前正式完工，近期通過驗收後準備展開設備建置，本季可...

優群第2季每股純益2.47元 本季更好

連接器廠優群（3217）昨（24）日公布第2季稅後純益2.22億元，季增11%，年增41.4%，為同期新高、三季來最佳，...

友輝第2季每股純益2元 深耕NB、車用

友輝（4933）董事會昨（24）日通過今年第2季財報，合併營收7.23億元，季增18.3%，年增9.8%，毛利率32.1...

互動第2季每股純益1.35元 營運看升

互動（6486）昨（24）日公告上半年每股純益2.71元，較去年同期2.5元成長。今年互動可望受惠於電信、網路及5G等既...

順達第2季每股純益8.92元 業外大進補

電池模組廠順達（3211）昨（24）日公布第2季歸屬母公司業主淨利13.56億元，創單季歷史次高，季增551.92%，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。