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家登旗下家碩 預計8月1日公布第2季財報

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

家登旗下家碩（6953）今日公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期為8月1日。

家碩為家登投資設計，主要產品應用於EUV光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案產品包含光罩潔淨、交換及檢測，微環境儲存、保護及智慧倉儲管理。

家碩先前法說會上提到，公司競爭力包含與母公司家登極紫外光光罩傳送盒(EUV Pod)一起搭配銷售，具有高技術專利保護且要經ASML公司重新認證不易。台灣在地化的服務，提供從設計、製造、安裝及後續的產品優化之完整產品服務，是國外競爭者沒有能力提供的服務。

家碩也說，此光罩領域屬利基市場，較少廠商投入，因為換廠商帶來的風險巨大，產品具先進者優勢，後進者不易取得客戶信任拿到訂單。國內目前未有相似產品之競爭者，國外廠商售後服務速度不及臺灣在地廠商，且維護成本較高，不易打入此市場。

短期規畫至2026年，家碩預計，在EUV光罩微環境充氣製程技術持續貼近客戶開發下一世代的充氣設備，與母公司家登一起開發下世代關鍵製程，全力發展高效能極紫外光光罩傳送盒相關之保護、充氣、儲存技術。

光罩 家登

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