順達財報／業外收益「大補丸」 第2季獲利創下歷史次高紀錄
電池模組廠順達（3211）24日公布上半年財報，第2季毛利率、營益率同步增長，加上業外收益大增1,222%，帶動順達歸屬於母公司業主淨利繳出雙成長、季增551.92%，創下單季歷史次高紀錄，單季每股純益（EPS）達8.92元，順達同步宣布，將處分與富宇建設合建分售案土地，今年預計認列處分稅後利益約19.5億元。
順達公布第2季營收39.47億元，季增15.17%、年減13.68%，毛利率12.09%，季增1.02個百分點、年增4.08個百分點，營益率6.63%，季增1.22個百分點、年增3.45個百分點。
值得一提的是，順達第2季業外收益增至11.9億元，季增1,222%、年增354.2%，歸屬於母公司業主淨利13.56億元，季增551.92%、年增442.4%，單季EPS達8.92元，遠優於去年同期的1.66元。
累計順達今年上半年營收為73.74億元、年減12.94%，毛利率11.62%、年增3.77個百分點，營益率6.06%、年增2.75個百分點，業外收益12.8億元、年增386.69%，歸屬於母公司業主淨利15.64億元、年增329.67%，每股純益達10.31元。
順達今日同步公告，將處分2019年1月30日與富宇建設合建分售案土地，標的物為桃園市龜山區樂捷段56、56-1地號土地，土地面積折合為4,047坪，交易總金額達26.305億元。
順達表示，本次處分扣除相關成本費用後，今年預計認列處分稅後利益約19.5億元。
此外，順達董事會決議自行開發65地號等8筆土地共約4,272坪，授權董事長及A7土地開發營建管理處遴選建築師及代銷公司等相關事宜。
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