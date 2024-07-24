樂意明日興櫃轉上櫃 掛牌價75元

遊戲營運商樂意（7584）若明（25）日正常上班上課，將以承銷價75元正式上櫃掛牌交易。樂意主要營運來自經典IP遊戲代理，目前總計擁有高達22款遊戲代理權，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，近三年每股稅後純益（EPS）穩定保持在5元以上，2024年第一季合併營收為新台幣1.51億元，EPS 1.40元，自5月《失落的方舟：LOST ARK》遊戲上市後，已連續兩月刷新單月歷史新高，6月單月營收首度突破億元大關，達新台幣1.37億元，下半年業績樂觀可期。

根據資誠於2023年7月發表之臺灣娛樂暨媒體業展望資料顯示，臺灣2022年的電玩遊戲與電競整體營收為35億美元，預測未來5年將以4.8%的年複合成長率，成長至2027年的45億美元，主要成長動能來自於來自智慧型手機滲透率高、高速數據傳輸方案價格親民、5G覆蓋率持續提升等因素。而樂意目前總計擁有高達22款遊戲代理權，另有2-3款遊戲上市在即，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，將有望正面帶動樂意的營運成長。

樂意目前代理的電腦線上遊戲包括《新熱血江湖》、《勁舞團》、《彩虹島物語》、《巨商》及《A.V.A》等，而手機遊戲則有《勁舞團 M》、《十二之天 M》和《新熱血江湖M》等，由於經典遊戲經過時間的考驗，玩家黏著度高，公司能夠降低代理成本及新品上市的高昂推廣行銷費用，加上樂意善於經營網路社群媒體，並舉辦線上、線下活動，成功地將經典遊戲化為新流量，開創了「老店新開」新風潮，使公司能夠更有效地維持穩定的長期獲利能力。

樂意進一步說明，目前代理的二推遊戲中涵蓋角色扮演、音樂遊戲、策略經營、動作類及射擊類等多種類型，加上擁有自製研發遊戲能力，首款國產乙女向模擬遊戲的《煙硝絮語》已於去年12月上市，營運的遊戲類型屬性多元，不僅能創造長期穩定獲利，更能有效分散營收貢獻過於集中和遊戲屬性集中之風險，為公司帶來更高的成長空間。

海外部分將持續深耕日本市場，由日本子公司在地營運團隊經營《彩虹島物語》和《少女綻華》兩款遊戲，希望透過兩款熱門遊戲逐步掌握當地的消費行為和特性，未來則進一步規劃在台灣成功上市的遊戲複製至日本市場，進而開創新的成長動能。