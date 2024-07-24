颱風延業績發表會 日盛台駿暫定每股30元8月下旬上市

日盛台駿國際租賃（6958）預定8月下旬股票上市，依據公開說明書暫定每股承銷價30元，日盛台駿國際租賃原定週三（24日）舉行上市前業績發表會，但因放颱風假因此取消延後，將擇期延後舉辦業績發表會，確定後將公告。

日盛台駿國際租賃是第四檔股票上市的租賃股，公司於2023年4月完成公開發行，同年6月登錄興櫃掛牌交易，2023年9月將子公司日盛汽車更名為日盛全能源，轉型專責發展綠能投資業務，2024年5月於泰國曼谷成立租賃子公司，正式進軍東協市場。2024年6月經台灣證交所董事會通過股票上市。

日盛台駿2021、2022、2023年稅前獲利分別為8.14億元、8.9億元、8.78億元；每股稅後純益（EPS）分別為2.83元、2.93元、1.47元。

日盛台駿國際租賃前身為日盛國際租賃，成立於1981年，實收資本額新台幣35.12億元，經營超過40年，以服務中小企業為主，致力滿足中小企業創業成長過程中對資金、設備、車輛等需求。2022年12月日盛國際租賃與台灣工銀租賃公司合併，正式更名為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」。

日盛台駿國際租賃將辦理初次上市前現金增資發行新股公開承銷，增資2,222.3萬股，其中2,000萬股公開承銷，新股定價區間暫定25元到35元之間，目前暫定每股30元，日盛台駿於日前除息交易後，目前興櫃價格大約在43元至44元之間，若日後定價確定30元，投資人中籤可望一股現賺10元以上。