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艾訊攻綠能 營運添柴火

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠艾訊（3088）搶攻綠能商機，昨（23）日宣布與系統整合商太陽能綠能電業公司（iPVita）攜手打造太陽能維運一站式服務，有望成為業績新動能，為下半年旺季營運再添柴火。

艾訊表示，全球淨零碳排趨勢，ESG商機龐大，且我國政府亦明訂綠色能源設置量目標，預計在2025年將帶動約2.2兆元綠能相關投資。

在「綠能科技產業創新推動方案」推動下，已吸引國內外廠商投入，共同建立綠能產業鏈，艾訊攜手國內SI太陽綠能電業公司搶攻此市場商機。

艾訊將提供工業物聯網邊緣運算閘道器，支援寬溫運作、寬電壓輸入與高耐振功能，具穩定運作、充足儲存空間與多元輸入出介面等優勢，搭配太陽綠能電業的軟體及運維能力，提供電力能源完美解決方案。

展望後市，法人預估，艾訊智慧零售將延續上半年成長趨勢，網通業務也將明顯成長，自動化事業需求有機會於下半年復甦，帶動艾訊下半年整體營運呈現逐季成長態勢，全年度營收維持略微成長，有望再創新高。

太陽能 綠能

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