網家、富邦媒 下半年銷售升溫

暑假是零售業旺季，奧運、漫畫博覽會、中元檔期接連帶動電商商機。奧運即將開始，網家（8044）集團旗下PChome 24h周邊商品起跑；漫博會本周登場，富邦媒旗下momo購物網相關商品熱賣翻倍。

奧運將開幕，PChome 24h購物指出，觀賽周邊如「電視、音響、電視棒、數位機上盒」近期搜尋量皆顯著提升，可見國人蓄勢待發，準備迎接為期19天精彩賽事。其中，電視盒近兩周（7月1日至14日）買氣較去年同期成長逾20％。

momo購物網指出，2024漫博將登場，暑期商機帶動下，近一周漫畫買氣年增直衝100%，momo購物網「2024線上漫博會」即日起至7月31日盛大開跑，集結東立出版社、台灣角川、青文出版、尖端出版、台灣東販等國內外百大知名品牌，超過萬件豐富多元的漫畫、輕小說等，指定品限時折扣。