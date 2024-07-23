樂迦 取得外泌體CDMO合約
再生醫療廠樂迦再生（6891）再傳捷報，該公司繼今年7月1日取得iPS Academia Japan誘導性多功能幹細胞（iPSC）技術全球商業用途授權後，昨（23）日再度宣布與亞洲國際客戶簽署iPSC外泌體CDMO（委託開發暨製造服務）合約，成為首家取得iPSC授權暨國際訂單的台灣公司。
樂迦再生表示，該公司使用的前導工廠是台灣第一家，也是亞洲少數取得PIC/S GMP認證的細胞工廠。在建立iPSC研發平台後，已成功取得iPSC外泌體的國際化妝品原料（INCI）登錄，並於日前獲得iPSC專利授權，得以供應全球研究機構發展iPSC外泌體的醫療應用，也可以提供各醫美保養品公司，研發生產高科技保養品。
最重要的是，樂迦不自己擁有產品，目標接受客戶委託製造，協助客戶產品開發與上市。因此，順利取得亞洲客戶的青睞，簽下第一張訂單，打入國際市場。
樂迦再生執行長張裕享指出，將外泌體比照細胞納入管理是世界的潮流，樂迦提前布局，不僅強化iPSC研發能力，現已建置不同「指向性分析」的技術，這也是國際客戶願意將訂單交付給樂迦的原因。
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