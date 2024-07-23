安國砸13億 取得Arm授權

神盾集團旗下安國（8054）昨（23）日公告，董事會決議取得無形資產，向Arm Limited取得軟體及矽智財（IP）授權，交易總金額（未稅）不逾4,000萬美元（約新台幣13億元）。公司說明，取得或處分之具體目的或用途為拓展營運規模及開發新客戶。

安國公告，付款條件依授權合約付款條件分期支付授權等費用。契約限制條款及其他重要約定事項：依授權合約約定。此次交易價格之訂定，參考廠商提供之報價及市場行情等為基礎，考量雙方未來產業發展及技術合作等關鍵因素後，在獨立專家認定合理範圍內協議訂定。

安國因併入星河後積極轉型為矽智財公司，先前公司已預告看好矽智財、特殊應用晶片產品線相關布局未來可望有不錯的成績，既有6奈米及7奈米人工智慧和高效能運算（HPC）相關ASIC（特殊應用晶片）專案，同時3奈米相關IP貢獻也具有潛力，全年力拚轉盈，吸引投信買盤卡位。