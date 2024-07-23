世界 Q3營收拚增一成

晶圓代工成熟製程谷底反彈，世界先進（5347）將於30日召開線上法說會，屆時將成為產業風向球。法人預估，世界先進今年第3季營收可望季增近一成，第4季進一步提升。

法人分析，除了台積電先進製程持續滿載，近期看到成熟製程晶圓代工利用率回溫，大陸晶圓代工廠利用率逼近滿載，先前由於價格競爭激烈而面臨損平壓力，現階段開始釋出漲價訊息。

法人分析，台灣晶圓代工業者先前利用率約在60-65%水準，由於對報價堅持，相對利用率回升僅達到75-80%的水準，雖然成熟晶圓代工產業業績逐步好轉，但獲利短期難以回到2022年巔峰水準。

市調機構集邦科技統計，中芯半導體已經釋出漲價風向，晶合集成產線則自3月起開始滿載，6月整體利用率更達到110%，預計今年度將擴充3-5萬片月產能，不過整體大陸廠商毛利率仍低於台廠。

隨著大陸同業不再殺價競爭，下半年產業旺季到來，成熟製程報價有漲升空間，法人點名聯電、世界先進、力積電下半年營運有望優於上半年。

就近期市況，產業界看好成熟製程供需最壞情況已過，預期今年報價不再向下，產業烏雲散去後，台廠在技術上與價值服務上有競爭優勢，隨著地緣政治議題迎接轉單商機。

世界先進董事長暨策略長方略日前在法說會上提到，2024年看來消費電子庫存調整回到正常水位，雖然工業車用庫存調整仍在進行，但第2季或第3季希望回到正常水位的季節模式，看來下半年應該是溫和成長的狀況。分析師關注價格競爭，方略當時也說公司主要提供價值服務。