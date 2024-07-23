創泓衝無人機 8月擬上櫃

興櫃數位雲端業者創泓科技（7714）昨（23）日召開法說會，董事長黃健寧表示，對2024年樂觀看待，主要成長動能來自資安及AI需求強勁 ，並開始跨足無人機相關領域，同時規劃8月申請送件轉上櫃。

創泓核心發展策略包含資通安全、AI運用、高效維運、雲端整合。黃健寧表示，未來將續擴大市占率、擴展產業範圍、增加自有解決方案、培育人才永續經營，引進更有競爭力的新解決方案，持續投資AI、資安監控，提供更多加值服務予客戶。

創泓客戶涵蓋政府、金融、高科技、製造業等，今年上半年營收5.38億元，年增1.65%，產品比重以網路資訊安全硬體占39%最高、資安訂閱服務銷售30%居次、網路資訊安全軟體22%、資安人力技術服務及雲端相關業務9%。

看好無人機發展前景，創泓也針對無人機布局，投資發展無人機設計與巡檢服務翔隆航太，目前持股約17.6%。

創泓昨天興櫃參考價收142.5元、漲6.49元。

黃健寧表示，將朝向高品質、高價值產品與服務，資訊安全和AI應用領域銷售取得持續增長和市場領導地位。持續創新具備跨領域技術服務與整合能量，持續培養新興科技應用的專業服務能量。從政府公部門、金融、製造、高科技、電信、物流到零售業等服務範圍擴展。為客戶創造競爭優勢。

針對海外市場發展，黃健寧表示，目前正規劃未來到泰國、新加坡設點布局。

創泓成立於2010年，專注於資安軟硬體、顧問服務、教育訓練、雲端、人工智慧應用和無人機產品的加值銷售。提供從軟體開發防護到雲端資安解決方案的全方位服務，透過專業技術顧問團隊，協助客戶強化資安縱深、解決問題並建立零信任架構，也投資資安教育，培養企業資安人才。