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橘子AI工具 解企業痛點

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商橘子（6180）昨（23）日宣布，已成功開發出AI技術與相關工具，能解決企業導入AI技術時的痛點，相關產品預期將於第4季問世，藉此搶攻AI市場商機。

橘子集團策略長暨AI創新實驗室負責人陳冠宇表示，公司從策略轉型的過程中，看見企業導入AI的痛點，因此成立AI創新實驗室，專注AI技術研發，並推出面向企業的品牌Vyin AI，預計將集團內已發展成熟的應用，讓市場上更多企業能夠使用。

其中，針對全球生成式AI共同面臨的Chatbot「AI 幻覺（AI Hallucinations）」問題，研發出突破性技術，並在集團旗下多款主力遊戲中成功應用，驗證過程中產生AI幻覺的風險為零。

橘子將於第4季推出Vyin AI，期望為企業提供革命性的AI客服與營運解決方案，解決企業在採用AI客服時面臨的主要挑戰，包括風險控管、知識導入困難、維護資源不足及資料安全等問題。

橘子也以自身經驗為例，使用Vyin AI的核心產品「AI Chatbot」具備多項創新特性後，能大幅降低企業營運所投入的資源，而橘子旗下經典遊戲《新楓之谷》採用AI Chatbot客服後，真人案量減少43%、客戶自主解決問題比例為83%、客戶滿意度高達98%。

陳冠宇指出，Vyin AI未來將可協助企業在各自領域中有效運用AI工具，而Vyin AI首波將聚焦於遊戲及娛樂客服、零售業全通路整合，以及房地產線上預售等領域，年底更將推出客製化專案服務，為企業量身打造AI導入方案，實現業務轉型與成長。

AI 陳冠宇

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