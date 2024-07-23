萬達寵物啟動競拍 底價53.97元、7月25日投標

台灣首檔毛孩概念股萬達寵物（6968）為配合上櫃前公開承銷，將於7月25日至7月29日，展開競價拍賣投標。競拍總張數2,686張，競拍底價為53.97元，承銷價暫定68元。本次競拍的每標單最低為1張，最高338張，以價高者優先得標，全案訂於7月31日開標，並預計8月14日上櫃掛牌，成為第一間進入資本市場的寵物相關企業。

萬達寵物2023全年營收25.44億元，年增26.17%，稅後淨利0.83億，年增24.5%，每股純益2.17元，連續五年營收成長。2024年第1季營收7.10億元，年增15.68%，稅後純益0.37億元，年增15.3%，每股純益0.92元，穩坐寵物產業龍頭寶座。

萬達寵物董事長陳樂維表示，截至6月底前，萬達旗下全台門市數量已達117間，未來將以250間門店目標展店，服務更多寵物飼主。

根據財政統計資料庫數據統計顯示，台灣寵物市場銷售金額由2018年的267億元，成長至2023年的417億元，成長幅度達56.86%，顯見寵物市場成長力道強勁。

此外，萬達寵物的兩大經營策略奏效，也讓營收數字連續五年成長，包含發展「OMO虛實整合」，以商品結合線上實現雲端場域，跨越時間與空間限制，能夠360度全方位接觸消費者。並強調「顧問式銷售服務」，以顧客潛在需求出發，提供公司同仁一年350小時以上的教育訓練課程。

萬達寵物旗下主力品牌為寵物用品通路「寵物公園」、全台最大寵物垂直電商平台「毛孩市集」。以打造愛寵美好生活為經營理念，堅持選品原則，提供寵物全方位的食衣住行育樂服務。