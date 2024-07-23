快訊

民眾快移車！北市晚間8點關水門 還停堤外將拖吊

中颱凱米暴風圈擴大！陸上警戒區域增 中部以北11縣市入列

萬達寵物啟動競拍 底價53.97元、7月25日投標

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
萬達寵物董長陳樂維表示，未來將以250間門店目標展店，服務更多寵物飼主。萬達/提供
萬達寵物董長陳樂維表示，未來將以250間門店目標展店，服務更多寵物飼主。萬達/提供

台灣首檔毛孩概念股萬達寵物（6968）為配合上櫃前公開承銷，將於7月25日至7月29日，展開競價拍賣投標。競拍總張數2,686張，競拍底價為53.97元，承銷價暫定68元。本次競拍的每標單最低為1張，最高338張，以價高者優先得標，全案訂於7月31日開標，並預計8月14日上櫃掛牌，成為第一間進入資本市場的寵物相關企業。

萬達寵物2023全年營收25.44億元，年增26.17%，稅後淨利0.83億，年增24.5%，每股純益2.17元，連續五年營收成長。2024年第1季營收7.10億元，年增15.68%，稅後純益0.37億元，年增15.3%，每股純益0.92元，穩坐寵物產業龍頭寶座。

萬達寵物董事長陳樂維表示，截至6月底前，萬達旗下全台門市數量已達117間，未來將以250間門店目標展店，服務更多寵物飼主。

根據財政統計資料庫數據統計顯示，台灣寵物市場銷售金額由2018年的267億元，成長至2023年的417億元，成長幅度達56.86%，顯見寵物市場成長力道強勁。

此外，萬達寵物的兩大經營策略奏效，也讓營收數字連續五年成長，包含發展「OMO虛實整合」，以商品結合線上實現雲端場域，跨越時間與空間限制，能夠360度全方位接觸消費者。並強調「顧問式銷售服務」，以顧客潛在需求出發，提供公司同仁一年350小時以上的教育訓練課程。

萬達寵物旗下主力品牌為寵物用品通路「寵物公園」、全台最大寵物垂直電商平台「毛孩市集」。以打造愛寵美好生活為經營理念，堅持選品原則，提供寵物全方位的食衣住行育樂服務。

寵物 萬達

延伸閱讀

彰化、南投紛設寵物公園 地方盼妥善管理不造成社區緊張

颱風凱米接近 花蓮林業育樂場域預警性休園

男拒絕吹氣「酒精棒」 無飲酒徵兆可離去 北投警：加強教育訓練

龜記店員「安全帽放冰箱」引熱議 桃市衛生局找上門了

相關新聞

撼訊 拚進寧德供應鏈

顯卡廠撼訊（6150）透過轉投資優勝新能源，跨足鋰電池材料再生市場，挾全台唯一的獨到技術，獲得住友、松下等日本大廠關注，...

桓鼎光儲充電站 大進擊

桓鼎-KY（5543）衝刺綠能事業，旗下桓鼎能源首座光儲充電動車充電站示範點昨（22）日啟用，相關方案已規劃在歐洲、日本...

程曦 加速拓展客服業務

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增，上半年營收寫下同期新高，展...

智冠拓市 前進大陸參展

遊戲大廠智冠（5478）昨（22）日宣布將再次參加亞洲遊戲大展ChinaJoy，藉此西進中國大陸爭搶遊戲商機，並成為台灣...

鈊象手遊 漫博會搶商機

遊戲股王鈊象（3293）昨（22）日宣布將參加2024年漫博會，並展出多款手機遊戲以及商用機台，藉此衝刺暑假遊戲商機，為...

吉晟生 25日登錄興櫃

國內首家衛福部及核安會雙重認證的核子醫學藥廠吉晟生（7762）將於7月25日以28元登錄興櫃，吉晟生技總經理林亮光昨（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。