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泰宗 搶進肝病檢測商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰宗（4169）總經理王雅俊昨（22）日表示，泰宗透過旗下凱玫樂（CatCHimera）肝癌檢測平台，已成功跨足精準醫療分子檢測實驗室（LDTS）領域，不僅通過衛福部LDTS實驗室認證、並取得兩項全球首創B肝肝癌術後復發追蹤檢測項目，搶攻肝病檢測市場商機。

「2024亞洲生技大展」即將登場，泰宗生技今年首度參展，王雅俊表示，本次展出不僅將呈現公司營運轉型的階段性成果，更要持續升級發展的三大領域，包括「新藥開發」、「精準醫療」與「再生醫療」，致力成為結合創新醫療與商業模式的領航者。

針對精準醫療項目的發展，泰宗發展的凱玫樂（CatCHimera）肝癌檢測平台，不僅協助公司通過LDTS實驗室認證、並取得兩項B肝肝癌術後復發追蹤檢測項目。泰宗日前聯手奈捷公司，以In-house方式協助醫院建置LTDS實驗室及NGS相關檢測項目認證，直接在醫院內就可以完成符合國際規格的基因檢測服務。

泰宗並透過AI自動化減少醫院人力成本，病患快速獲檢測報告降低治療負擔，目前台大醫院已建置，並有多家醫學中心與區域醫院積極洽談合作建置中。

在新藥開發領域，泰宗的新藥產品U101用於預防反覆性泌尿道感染的機轉特色與優勢，子公司台基核與台大共同執行以肝臟為導向的核酸藥物開發計畫，也將針對全身性疾病（代謝性疾病）、肝癌與膽道、B型肝炎等領域，提供新一代的創新療法，顛覆傳統醫療模式。

肝癌

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