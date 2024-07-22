路迦海外結盟 衝刺細胞療法
路迦生醫（6814）昨（22）日宣布，與韓國上市公司GC Cell Corporation正式簽署國際戰略合作協議，雙方將強強聯手合作拓展全球細胞療法市場。
路迦生醫與GC Cell公司也將憑藉雙方各自在創新細胞治療領域上，透過共享包括尖端的研發計畫、臨床試驗數據、熟稔多國國家法規等知識與數據。
與此同時，將探索癌症與其他挑戰性疾病的臨床研究、市場開發、各式活動/事項等業務，加速新藥研發的速度與建置精準醫療的解決方案平台。
GC Cell是韓國知名的上市醫藥集團公司Green Cross Corporation（GCC）旗下的子公司之一，主要專注發展細胞療法技術的研發與臨床。
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