快訊

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

路迦海外結盟 衝刺細胞療法

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

路迦生醫（6814）昨（22）日宣布，與韓國上市公司GC Cell Corporation正式簽署國際戰略合作協議，雙方將強強聯手合作拓展全球細胞療法市場。

路迦生醫與GC Cell公司也將憑藉雙方各自在創新細胞治療領域上，透過共享包括尖端的研發計畫、臨床試驗數據、熟稔多國國家法規等知識與數據。

與此同時，將探索癌症與其他挑戰性疾病的臨床研究、市場開發、各式活動/事項等業務，加速新藥研發的速度與建置精準醫療的解決方案平台。

GC Cell是韓國知名的上市醫藥集團公司Green Cross Corporation（GCC）旗下的子公司之一，主要專注發展細胞療法技術的研發與臨床。

延伸閱讀

韓住院醫師罷工僵局持續 醫院下半年徵才不樂觀

世新大學自費拍戀綜 韓國模式培育影音人才

【愛書任務】韓國飲食文化大解密！投票抽好書《韓味》

他山之石／守護孩童交通安全 韓國洗刷汙名 日本奉行路隊文化

相關新聞

撼訊 拚進寧德供應鏈

顯卡廠撼訊（6150）透過轉投資優勝新能源，跨足鋰電池材料再生市場，挾全台唯一的獨到技術，獲得住友、松下等日本大廠關注，...

桓鼎光儲充電站 大進擊

桓鼎-KY（5543）衝刺綠能事業，旗下桓鼎能源首座光儲充電動車充電站示範點昨（22）日啟用，相關方案已規劃在歐洲、日本...

程曦 加速拓展客服業務

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增，上半年營收寫下同期新高，展...

智冠拓市 前進大陸參展

遊戲大廠智冠（5478）昨（22）日宣布將再次參加亞洲遊戲大展ChinaJoy，藉此西進中國大陸爭搶遊戲商機，並成為台灣...

鈊象手遊 漫博會搶商機

遊戲股王鈊象（3293）昨（22）日宣布將參加2024年漫博會，並展出多款手機遊戲以及商用機台，藉此衝刺暑假遊戲商機，為...

吉晟生 25日登錄興櫃

國內首家衛福部及核安會雙重認證的核子醫學藥廠吉晟生（7762）將於7月25日以28元登錄興櫃，吉晟生技總經理林亮光昨（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。