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吉晟生 25日登錄興櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內首家衛福部及核安會雙重認證的核子醫學藥廠吉晟生（7762）將於7月25日以28元登錄興櫃，吉晟生技總經理林亮光昨（22）日表示，看好國內核醫藥品市場的成長潛力，吉晟生將投資5億元在苗栗打造全新的核醫藥廠房，2026年第4季投產，成為國內核醫藥物市場新動能。

成立於年的吉晟生技，今日將舉行興櫃前法說會，是國內唯一本土核子醫學藥廠，該公司目前實收資本額4.05億元，去年營收1.18億元，稅後純益900萬元，營收與獲利皆大幅成長，每股純益0.31元，今年也首度配發現金股利。

林亮光說明，有別於傳統X光外源性輻射，核醫藥品是利用放射性物質輸入人體內產生內源性輻射，供人體外的偵測器進行檢測。

吉晟生目前共有六張衛福部食藥署許可的放射性藥品藥證，目前有三項核醫正子藥品、以及兩項核醫新藥。

核醫正子藥品包括：氟去氧葡萄糖「氟-18」注射劑（FDG）、腦部正子斷層掃描造影顯影劑、以及「氟-18」氟化鈉注射劑（NaF），都是用在醫院正子斷層攝影用的偵測藥品。

在核醫新藥方面，看好國際藥廠開發治療阿茲海默氏症（AD）的新藥有機會在今年底在台上市，吉晟生發展的「腦力晰注射劑（FBB）可提供腦部正子斷層掃描最佳造影顯影劑，後續有機會隨著檢測與治療的需求將有增額的成長。

生技 興櫃

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