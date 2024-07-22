快訊

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

東生華、陽明交大 簽MOU

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

東生華（8432）昨（22）日宣布，與國立陽明交通大學醫學院簽署為期五年的產學合作備忘錄（MOU）。此次合作聚焦「人才培育」及「精準藥物開發」兩大重點，透過早期驗證特定靶點新功能及AI篩選藥物，以提高新藥開發成功率，縮短上市時程並降低成本。

東生華董事長林全強調，生醫產業特色是研發耗時長，但產品生命周期也長，因此優秀人才培育是推動產業創新的關鍵之一。東生華希望藉由陽明交大豐沛的研究底蘊搭配AI精準藥物開發，加上東生華的商品能力，共同為高齡化社會人民健康福祉盡一份心力，為台灣醫療產學合作樹立新典範。

東生華長期深耕心血管疾病領域，並在腸胃科、眼科及中樞神經用藥等領域擁有優秀的自製國產新藥。公司以利基型藥品深耕台灣市場，同時積極布局海外。陽明交大則結合生物醫學及電子通訊兩大領域優勢，在生物技術與藥物研發方面擁有多項專利，並在心血管、糖尿病、腎臟等慢性疾病領域有深入研究。

此次MOU整合雙方優勢，將強化生物技術與藥物研發合作，尤其聚焦於血管病變、器官保護及抗老化等領域。通過早期驗證特定靶點新功能、專利申請及AI篩選藥物，雙方致力於滿足臨床上尚未被滿足的需求，同時提高新藥開發效率。

陽明交大校長林奇宏表示，此次合作有助於學生探索生技製藥產業、醫療環境與人文社會經濟發展，透過跨域學習與實踐，思索未來職涯方向，培養下一代兼具科學與人文素養之優秀人才。

心血管疾病 東生華 陽明

延伸閱讀

支持部落產業 花蓮萬榮福利蛋與企業簽MOU

「關渡學」熊本落地3／北榮院長陳威明：「Just do it」

政大、資安院簽署MOU 開辦金融資安高階管理人員培訓班

陽明交大分享半導體經驗 助日本深化研發及人才培育

相關新聞

撼訊 拚進寧德供應鏈

顯卡廠撼訊（6150）透過轉投資優勝新能源，跨足鋰電池材料再生市場，挾全台唯一的獨到技術，獲得住友、松下等日本大廠關注，...

桓鼎光儲充電站 大進擊

桓鼎-KY（5543）衝刺綠能事業，旗下桓鼎能源首座光儲充電動車充電站示範點昨（22）日啟用，相關方案已規劃在歐洲、日本...

程曦 加速拓展客服業務

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增，上半年營收寫下同期新高，展...

智冠拓市 前進大陸參展

遊戲大廠智冠（5478）昨（22）日宣布將再次參加亞洲遊戲大展ChinaJoy，藉此西進中國大陸爭搶遊戲商機，並成為台灣...

鈊象手遊 漫博會搶商機

遊戲股王鈊象（3293）昨（22）日宣布將參加2024年漫博會，並展出多款手機遊戲以及商用機台，藉此衝刺暑假遊戲商機，為...

吉晟生 25日登錄興櫃

國內首家衛福部及核安會雙重認證的核子醫學藥廠吉晟生（7762）將於7月25日以28元登錄興櫃，吉晟生技總經理林亮光昨（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。