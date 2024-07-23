智冠拓市 前進大陸參展

遊戲大廠智冠（5478）昨（22）日宣布將再次參加亞洲遊戲大展ChinaJoy，藉此西進中國大陸爭搶遊戲商機，並成為台灣唯一參展的上市櫃遊戲公司。

據了解，去年ChinaJoy吸引33萬人次參展，共有22個國家以及超過500家業者參與盛事，無論是玩家或者參展廠商均創下疫後新紀錄，今年預估將有超過700家參展企業，包括騰訊、網易、中手遊、日商SNK、萬代南夢宮均有參展，今年規模有望再創新猷。

ChinaJoy今年主辦地點仍位於中國大陸上海新國際博覽中心，該展會與美國E3電玩展、東京電玩展、科隆遊戲展並列全球知名國際電玩展，而智冠今年將攜手旗下12項品牌參展。

智冠指出，公司將透過參展，提供全球遊戲客戶包括台港澳市場線上、線下行銷、遊戲音樂、遊戲美術外包服務，同時也供應通路在地宣傳以及線社群客服等服務。

智冠今年6月營收5.7億元，月增6.5%、年增4.9%，成長主因來自受惠暑期遊戲旺季的預熱需求，推升經銷通路推廣及遊戲事業群之業務成長，累計上半年合併營收33.74億元，年增5%。