快訊

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

特勤局長承認…川普遇刺 是特勤局數十年來最重大失敗

鈊象手遊 漫博會搶商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
鈊象董事長李柯柱。 （聯合報系資料庫）
鈊象董事長李柯柱。 （聯合報系資料庫）

遊戲股王鈊象（3293）昨（22）日宣布將參加2024年漫博會，並展出多款手機遊戲以及商用機台，藉此衝刺暑假遊戲商機，為本季營運添增成長動能。

據了解，鈊象將在漫博會展出休閒娛樂手遊《玩星派對》、《跑跑英雄》以及商用機台遊戲《巨獸浩劫3》、《狂野飆車-閃電摩托DX》、《奧特曼變身》等，搶攻玩家荷包。

鈊象受惠美國、歐洲以及東南亞海外博弈市場挹注，累計今年上半年營收87.52億元，年增28.6%，自結每股稅前盈餘36.9元，雙創同期新高。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，從目前業績來看，下半年業績將優於上半年，而且有機會下半年業績比去年同期更好，全年營運將比去年好，業績再創新高峰，未來公司也會積極朝向海外市場擴張，為營運添增更多新動能。

法人認為，若鈊象下半年將優於上半年，以上半年自結每股稅前盈餘36.9元推算，全年獲利在不考慮股利導致股本膨脹下，全年每股純益（EPS）有望挑戰賺六個股本。

鈊象為因應業務擴張，今年起將擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。

手機遊戲 鈊象

延伸閱讀

《碧藍航線》揭斯特拉斯堡Live2D側面視角完全不藏！橫看成嶺側成峰

下半身只穿長靴？《碧藍航線》揭重巡迪普萊克斯賽車女郎造型

《碧藍航線》揭霞飛Live2D賽車女郎造型！零距離濕身擦玻璃壓迫感十足

華為遊戲平台 槓上騰訊

相關新聞

撼訊 拚進寧德供應鏈

顯卡廠撼訊（6150）透過轉投資優勝新能源，跨足鋰電池材料再生市場，挾全台唯一的獨到技術，獲得住友、松下等日本大廠關注，...

桓鼎光儲充電站 大進擊

桓鼎-KY（5543）衝刺綠能事業，旗下桓鼎能源首座光儲充電動車充電站示範點昨（22）日啟用，相關方案已規劃在歐洲、日本...

程曦 加速拓展客服業務

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增，上半年營收寫下同期新高，展...

智冠拓市 前進大陸參展

遊戲大廠智冠（5478）昨（22）日宣布將再次參加亞洲遊戲大展ChinaJoy，藉此西進中國大陸爭搶遊戲商機，並成為台灣...

鈊象手遊 漫博會搶商機

遊戲股王鈊象（3293）昨（22）日宣布將參加2024年漫博會，並展出多款手機遊戲以及商用機台，藉此衝刺暑假遊戲商機，為...

吉晟生 25日登錄興櫃

國內首家衛福部及核安會雙重認證的核子醫學藥廠吉晟生（7762）將於7月25日以28元登錄興櫃，吉晟生技總經理林亮光昨（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。