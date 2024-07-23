鈊象手遊 漫博會搶商機

遊戲股王鈊象（3293）昨（22）日宣布將參加2024年漫博會，並展出多款手機遊戲以及商用機台，藉此衝刺暑假遊戲商機，為本季營運添增成長動能。

據了解，鈊象將在漫博會展出休閒娛樂手遊《玩星派對》、《跑跑英雄》以及商用機台遊戲《巨獸浩劫3》、《狂野飆車-閃電摩托DX》、《奧特曼變身》等，搶攻玩家荷包。

鈊象受惠美國、歐洲以及東南亞海外博弈市場挹注，累計今年上半年營收87.52億元，年增28.6%，自結每股稅前盈餘36.9元，雙創同期新高。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，從目前業績來看，下半年業績將優於上半年，而且有機會下半年業績比去年同期更好，全年營運將比去年好，業績再創新高峰，未來公司也會積極朝向海外市場擴張，為營運添增更多新動能。

法人認為，若鈊象下半年將優於上半年，以上半年自結每股稅前盈餘36.9元推算，全年獲利在不考慮股利導致股本膨脹下，全年每股純益（EPS）有望挑戰賺六個股本。

鈊象為因應業務擴張，今年起將擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。